Gli uomini tornano dalla prima Guerra mondiale e trovano i loro uffici occupati da donne. Inconcepibile per l’epoca, tanto che La Gazzetta sociale del 15 agosto 1920 pubblica la lettera di un lettore che sottolinea come, a suo dire, «queste eleganti e raffinate creatrici di moda hanno fatto cattiva prova di sé fuori dalle mura domestiche e hanno portato negli uffici i loro mali costumi». La lettera viene riportata integralmente in un episodio della puntata di oggi di Maceratando, il podcast curato da Roberto Cherubini. Guai nella Macerata dell’epica anche per la mancata riapertura dell’orfanotrofio maschile: la conseguenza è che un gruppo di ragazzacci molesta i residenti. Per finire l’elogio ad Alfonso Balelli che l’Unione del 26 maggio 1920 esalta per la capacità di dipingere con la macchina fotografica.

Il podcast si basa su un'opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi "La città sul palcoscenico" che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest'opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata.