«I conduttori che abbandoneranno i loro cavalli, e si collocheranno in altro posto fuori dell’assegnato, o saranno trovati ubriachi, od useranno modi inurbani e contravverranno a questo Regolamento per ciò che può riguardarli saranno dichiarati in contravvenzione. I proprietari saranno responsabili pei loro garzoni». Recita così l’articolo 5 del regolamento per il servizio delle vetture nel Comune di Macerata in vigore nel 1892 di cui pala questa puntata di Maceratando, il podcast curato da Roberto Cherubini.

Si parlerà anche della demolizione dei Tre Archi e dell’increscioso episodio del 1893 quando l’ultima del Ballo in Maschera al Lauro Rossi saltò perchè i coristi e l’orchestra non pagati si rifiutano di prestar servizio. Un evento tanto scandaloso che qualcuno si domandò: “Siamo nell’Atene delle Marche o a Rocca Cannuccia?”.

Il podcast si basa su un’opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi “La città sul palcoscenico” che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest’opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata.

