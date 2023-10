(Clicca qui per ascoltare tutte le puntate)

Divieto di veglioni, feste e balli in maschera a Macerata nel febbraio del 1919. Il Prefetto lo giustifica con ragioni sanitarie ma “Il cittadino”, giornale dell’epoca se ne compiace, sottolineando come ci sia gente che soffre e ci sia anche poco da festeggiare. E’ uno degli episodi di Maceratando, il podcast domenicale a cura di Roberto Cherubini.

Si parla anche della chiusura dell’ospedale militare smantellato il 31 agosto 1919. La struttura aveva avuto una capacità massima di 1.600 posti dopo la disfatta di Caporetto.

E sempre nel 1919 «si parla con insistenza di un progetto di tram elettrico che, per iniziativa del Comune di Recanati, dovrebbe partire da Macerata-stazione, attraverserebbe la città e quindi proseguirebbe per Recanati, Portorecanati, Loreto».

Il podcast si basa su un’opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi “La città sul palcoscenico” che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest’opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata. Gli episodi possono essere ascoltati cliccando sugli appositi link in fondo alla pagina o tramite tutte le piattaforme podcast. Se volete ricevere la nuova puntata di Maceratando via Whatsapp aggiungete ai vostri contatti il numero +393683174125 e inviate un messaggio per registrarvi al servizio gratuito.