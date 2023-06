(Clicca qui per ascoltare tutte le puntate)

E’ un grande giorno quel 14 marzo 1893 in cui a Macerata fiat lux. Fu costruito dopo lungo dibattito, in soli 7 mesi, un impianto elettrico per la città. Fu un grande giorno anche quando nel 1854 furono acquistate 37mila cartelle per giocare alla tombola cittadina.

A raccontare questi memorabili episodi è la nuova puntata di Maceratando, la rubrica podcast curata da Roberto Cherubini. Si parla anche di Don Falcuccio, giornale umoristico di Macerata, portato avanti da Mario Affede.

Il podcast si basa su un’opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi “La città sul palcoscenico” che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest’opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata.

Gli episodi possono essere ascoltati cliccando sugli appositi link in fondo alla pagina o tramite tutte le piattaforme podcast. Se volete ricevere la nuova puntata di Maceratando via whatsapp aggiungete ai vostri contatti il numero +393683174125 e inviate un messaggio per registrarvi al servizio gratuito.