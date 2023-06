(Clicca qui per ascoltare in podcast)

La tragedia del dì dei morti del 1892 quando un carrozziere di Macerata andò a casa della promessa sposa e sparò a lei e alla futura suocera, ma anche la morte dell’aeronauta Francesco Pietroni che perse il controllo del suo pallone aerostatico e precipitò in mare nel 1891.

I drammatici eventi di cronaca del passato riemergono in questa puntata di Maceratando, rubrica curata da Roberto Cherubini. Per alleggerire un po’, si parla anche del teatro Politeama e della sua istituzione.

Il podcast si basa su un’opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi “La città sul palcoscenico” che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest’opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata.

