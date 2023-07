(Clicca qui per ascoltare tutte le puntate)

A ottobre del 1896 Macerata fu scossa da un omicidio. Si consumò a Villa Potenza dove all’Osteria della Speranza, in seguito ad una lite, Alfonso Campetti uccise a colpi di rivoltella Ferdinando Alfonsi. Allora L’Eco delle Marche raccontò l’episodio auspicando che anche alla frazione di Macerata venisse concessa la brigata dei Reali Carabinieri. A riportare la cronaca di più di un secolo fa è la nuova puntata di Maceratando, il podcast dedicato alla storia maceratese curato da Roberto Cherubini. Oggi si parla anche della tumultuosa dimostrazione per l’aumento del prezzo delel farine e del pane che scosse la vita della città nel 1898, tanto che furono inviati uomini della cavalleria e carabinieri per tenere a bada i facinorosi. Tranquilla invece era stata la carciofolata del 1 maggio 1897.

Il podcast si basa su un’opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi “La città sul palcoscenico” che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest’opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata.

Gli episodi possono essere ascoltati cliccando sugli appositi link in fondo alla pagina o tramite tutte le piattaforme podcast. Se volete ricevere la nuova puntata di Maceratando via Whatsapp aggiungete ai vostri contatti il numero +393683174125 e inviate un messaggio per registrarvi al servizio gratuito.