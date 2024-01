(Clicca qui per ascoltare tutte le puntate)

Quanti sanno che a Macerata nel 1924 fu inaugurato il palazzo delle terme? Lo racconta la puntata di oggi di Maceratando, il podcast domenicale curato da Roberto Cherubini. Lo stabilimento che sorgeva in prossimità dell’attuale piazza Vittorio Veneto comprendeva il cinema-teatro, il caffè-restaurant, la lavanderia a vapore, bagni, albergo diurno «il tutto è messo con signorilità ed arredato modernamente e con buon gusto».

Proprio davanti al palazzo il 24 maggio si fermò la carovana di Fiat 509, nuova auto dell’epoca.

Nella puntata di oggi si parla anche dell’attesa tranvia elettrica per raggiungere dal capoluogo la frazione di Villa Potenza e soprattutto Recanati e Porto Recanati. La domanda dei cronisti dell’epoca: «Vedrà mai la luce questa benedetta tranvia?»

Il podcast si basa su un’opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi “La città sul palcoscenico” che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest’opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata. Gli episodi possono essere ascoltati cliccando sugli appositi link in fondo alla pagina o tramite tutte le piattaforme podcast. Se volete ricevere la nuova puntata di Maceratando via Whatsapp aggiungete ai vostri contatti il numero +393683174125 e inviate un messaggio per registrarvi al servizio gratuito.