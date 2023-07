(Clicca qui per ascoltare tutte le puntate)

Come è stata la prima dell’Aida allo Sferisterio il 27 luglio del 1921? Tutti i maceratesi ne hanno sentito parlare come di un evento storico che ha segnato il futuro della città. La cronaca di allora nella puntata di oggi di Maceratando, la rubrica podcast curata da Roberto Cherubini. Interessante l’elenco degli sponsor che donarono allora 40mila lire. Ci sono anche i prezzi dei biglietti e il manifesto preparato per promuoverla.

Si parla oggi anche di quando nel 1902 furono inaugurate due nuove latrine a Macerata. Altro tema trattato è quello delle cooperative, numerose in città all’inizio del ventesimo secolo: muratori e braccianti, falegnami ed ebanisti, pittori e decoratori ognuno ha la sua. Per finire ecco le opere esposte dal giovane artista De Angelis.

Il podcast si basa su un’opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi “La città sul palcoscenico” che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest’opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata.

Gli episodi possono essere ascoltati cliccando sugli appositi link in fondo alla pagina o tramite tutte le piattaforme podcast. Se volete ricevere la nuova puntata di Maceratando via Whatsapp aggiungete ai vostri contatti il numero +393683174125 e inviate un messaggio per registrarvi al servizio gratuito.