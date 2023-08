(Clicca qui per ascoltare tutte le puntate)

«Anche a Macerata si fa sempre più serio ed urgente il problema delle case. Il trovare un’abitazione diventa sempre più difficile ed i fitti crescono continuamente tantochè oggi il prezzo di un appartamento di quattro vani con acqua potabile oscilla tra le 22 e le 25 lire mensili». Un problema, possiamo dire secolare, di cui si parla nella puntata di oggi di Maceratando, il podcast a cura di Roberto Cherubini.

Questo episodio racconta anche di un uomo che, buttandosi dalla finestra, cadde su una studentessa. Entrambi in condizioni gravissime. E’ accaduto il 1 maggio 1909. Un avvenimento che colpì moltissimo la cittadinanza. Si parla per finire della grandiosa festa dei fiori del 29 maggio 1910

Il podcast si basa su un’opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi “La città sul palcoscenico” che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest’opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata.

Gli episodi possono essere ascoltati cliccando sugli appositi link in fondo alla pagina o tramite tutte le piattaforme podcast. Se volete ricevere la nuova puntata di Maceratando via Whatsapp aggiungete ai vostri contatti il numero +393683174125 e inviate un messaggio per registrarvi al servizio gratuito.