Fu una notte da incubo quella del 18 settembre 1836 a Macerata quando una forte pioggia fece esondare fiumi e distrusse ponti. Un flash back nella storia per capire differenze e similitudini con quanto sta avvenendo oggi. Racconta cosa accadde Roberto Cherubini nella nuova puntata del podcast domenicale “Maceratando”.

Nella puntata di questa settimana si parla anche dei Tre Archi, la porta in fondo a Corso Cavour (Oggi I Cancelli) che creava non pochi problemi alle auto, della pubblica illuminazione di Borgo San Giovanni Battista il 17 luglio 1889 e dell’inaugurazione dell’acquedotto.

Il podcast si basa su un’opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi “La città sul palcoscenico” che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest’opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata.

