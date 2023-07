(Clicca qui per ascoltare tutte le puntate)

Giuseppe Utili e il suo atto di coraggio compiuto nel 1906 è protagonsita della puntata di Maceratando, la rubrica podcast curata da Roberto Cherubini. Utili saltò su un cavallo imbizzarrito che stava trascinando pericolosamente un carro in via Crescimbeni a Macerata. recita una ricostruzione dell’epoca: «E veramente merita l’encomio generale, tanto più se si pensa che tra una cinquantina di persone, in quel momento intervenute, nessuno (e pur ve ne erano di robusti e capaci!) s’era avventurato a impedire un guaio che poteva essere serio». E proprio in questi giorni un encomio è arrivato ad un altro maceratese, Stefano Mancini che ha ospitato nel suo negozio due donne molestate.

Si parla anche dell’esposizione regionale delle Marche del 1905 che fu l’occasione per realizzare delle opere a Macerata, tra queste il Padiglione delle Feste in viale Puccinotti. L’episodio si conclude con la scuola complementare femminile.

Il podcast si basa su un’opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi “La città sul palcoscenico” che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest’opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata.

