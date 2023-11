(Clicca qui per ascoltare tutte le puntate)

La posa della prima pietra per l’ospedale civile di Macerata fu l’occasione per una giornata speciale. Il 6 febbraio 1922, infatti, nel capoluogo arrivò il principe ereditario Umberto, accolto con grande entusiasmo dai maceratesi. «Fino dalle prime ore del mattino la città era animatissima e presentava l’aspetto delle grandi occasioni. Bandiere ed arazzi erano ad ogni finestra. Il tempo magnifico aveva contribuito alla affluenza delle rappresentanze che giungevano da ogni parte della provincia non solo, ma anche dalle altre città delle Marche». Questo si legge nelle cronache dell’epoca, come viene raccontato nella puntata di oggi di Maceratando, il podcast domenicale a cura di Roberto Cherubini.

Oggi si parla anche delle frasi del Colonello dei carabinieri e del vice Questore del 1921 che li fece riconoscere dai cittadini come amici del Fascismo. Per finire si racconta anche della paventata possibilità che il patrimonio artistico di Macerata fosse disperso.

Il podcast si basa su un'opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi "La città sul palcoscenico" che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest'opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata.