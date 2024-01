(Clicca qui per ascoltare tutte le puntate)

La titolare di una casa di meretricio chiede l’autorizzazione al Commissario prefettizio per aprire un ingresso speciale, appartato e meno visibile. Il Commissario sente il prefetto e le accorda il permesso. Una scena oggi impensabile e fuori da ogni plausibilità, quasi normale nel 1926. La corrispondenza tra i tre viene raccontata nella puntata di oggi di Maceratando, podcast domenicale a cura di Roberto Cherubini.

D’altra parte invece era inaccettabile che alle sale da ballo accedessero dei minorenni, come viene raccontato nella cronaca di una brillante operazione di polizia del 1926. Si parla infine dell’arrivo a Macerata di Luigi Pirandello. In città la sua compagnia portò in scena Sei personaggi in cerca d’autore.

Il podcast si basa su un’opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi “La città sul palcoscenico” che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest’opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata.

