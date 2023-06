Due delibere e la solita infinita sequenza di interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno. Ultimata la sequenza ravvicinata di sedute nello scorso mese di maggio, con tre giornate di discussione dedicate alle modifiche del regolamento del Consiglio delle donne, si torna in Consiglio comunale per effetto della convocazione fissata per il 12 e il 13 giugno prossimi. I lavori prenderanno il via alle 15 con la discussione delle quattro interrogazioni iscritte all’ordine del giorno e che riguardano lo stadio Brizi (Andrea Perticarari del Pd), il conferimento di rifiuti da parte di soggetti non autorizzati ad accedere ai centri di raccolta comunali (Narciso Ricotta del pd), le fermate Apm (Narciso Ricotta) e la delibera di Giunta comunale n.147 del 14 aprile 2023 – “Approvazione delle linee guida per l’assegnazione di alloggi destinati a situazioni di emergenza sociale e abitativa” (Narciso Ricotta).

A partire dalle 16, il Consiglio comunale sarà chiamato ad approvare le delibere relative alla rimozione dei vincoli convenzionali riguardanti alloggi realizzati in regime di edilizia convenzionata e al recesso dalla Fondazione Rete Lirica delle Marche. L’assise cittadina, guidata dal presidente Francesco Luciani, discuterà poi le mozioni relative ai Magazzini Uto (Stefania Monteverde di Macerata Bene Comune), al ripristino del roseto dei giardini Diaz dedicato ai bambini ebrei usati come cavie e poi impiccati nel 1945 (Ninfa Contigiani del Pd), alla stagione lirica (Narciso Ricotta), alla viabilità e sicurezza stradale nelle vie che costeggiano le mura cittadine – viale Puccinotti, viale Trieste, viale Diomede Pantaleoni, viale Leopardi (Alessandro Marcolini del Pd), ai lavori largo Donatori del Sangue (Alberto Cicarè di Strada Comune – Potere al Popolo e Andrea Perticarari), all’installazione di dispositivo stradale di sicurezza per motociclisti (Andrea Perticarari) e alla pista da sci sintetica a Fontescodella (David Miliozzi di Macerata Insieme).

Il Consiglio comunale discuterà poi gli ordini del giorno relativi alla chiusura della filiale di via Roma di Banca Intesa Sanpaolo (Maurizio Del Gobbo del Pd), alla richiesta di finanziamenti per mediatori linguistici interculturali (Sabrina De Padova di Sandro Parcaroli Sindaco), al contrasto alla direttiva dell’unione europea di obbligo di prestazione energetica E entro il 2030 per tutti gli immobili residenziali (Aldo Alessandrini della Lega), al progetto Dante Ferretti (Aldo Alessandrini) e alla riqualificazione di viale Don Bosco e corte dell’ex Gil (Aldo Alessandrini). Nel caso in cui la seduta del 12 giugno dovesse andare deserta, la seconda convocazione è fissata per il 15 giugno alle 16.