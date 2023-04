MACERATA - Appuntamento dal 10 al 13 maggio. Spagna e Germania le più rappresentate, seguono Irlanda e Grecia. L’assessore Marco Caldarelli: «L’organizzazione procede bene. La Festa dell’Europa è anche quella dei ragazzi e delle scuole: abbiamo organizzato una serie di eventi filosofico-salutistico-matematici, oltre a due appuntamenti musicali. Per questa edizione abbiamo valorizzato piazza Mazzini»

di Mauro Giustozzi

Aperitivi Europei, scatta il conto alla rovescia per l’edizione 2023, molto attesa in città, che si svolgerà dal 10 al 13 maggio richiamando, come ormai è consuetudine, una vastissima partecipazione di pubblico.

Assicurato anche quest’anno il viaggio alla scoperta dei sapori attraverso cui apprezzare le tradizioni dei vari Paesi della Unione Europea. Come noto, si tratta di un’iniziativa che attira in città decine di migliaia di visitatori e rappresenta per Macerata uno degli eventi di maggiore richiamo, che coinvolge soprattutto il pubblico giovanile.

Resi noti sia l’elenco dei locali che hanno aderito alla manifestazione che rappresenta l’apertura della stagione degli appuntamenti all’aperto in città, sia gli abbinamenti che, quest’anno, avranno diversi locali con la bandiera della stessa nazione esposta all’esterno.

Ma vediamo nel dettaglio che tipo di abbinamento avranno i 65 tra ristoranti, bar e pub che, in prevalenza nel centro storico ma non solo, hanno dato l’adesione a partecipare agli Aperitivi Europei, evento che si tiene nella settimana della Festa dell’Europa.

Al Casolare Piadineria (Grecia), Almalù Gelateria Bar (Danimarca), Bar Ezio (Spagna), Bar Ginetta (Irlanda), Bar Mercurio (Germania), Bar pasticceria Delizie (Spagna), Bar Romcaffè (Belgio), Bar Villetti (Romania), Basquiat Bistrot (Portogallo), Beer Bang (Irlanda), Bifolchi Divini (Spagna), Black and White cocktail bar (Irlanda), Bon Appetit pratica il gusto (Spagna), Burning Beer & Grill (Estonia), Cabaret (Belgio), Caffè Corso (Francia), CaffettOne (Spagna), Centrale Macerata (Repubblica Ceca), Civico 37 (Germania), Crazy Burger (Austria), DiGusto (Germania), Dumpling Bar (Grecia), Fabric Food & Beer (Norvegia), Forneria Garibaldi (Germania), Friends ai Cancelli (Grecia), Hab (Germania), Il Fiore della Pizza (Germania), Il Pozzo (Spagna), Il Quartino (Spagna), La Botte Gaia enoteca (Germania), La Pistacoppa (Austria), La Rotonda (Ungheria), Lokanda Mala Gel (Grecia), Macerati – Spiriti Conviviali (Finlandia), Maga Cacao (Irlanda), Maia fucina gourmet (Francia), MaMò (Danimarca), Mastro Gelato (Portogallo), Mcfast pizza & burger (Repubblica Ceca), Mexico de mi Corazon (Ucraina), Mistic Pizza (Germania), MoA project (Croazia), Mon Amour Cafè (Grecia), Officina (Portogallo), Osteria Agnese (Romania), Osteria dei Fiori (Irlanda), La Pistacoppa – piazza Mazzini (Ungheria), Pizzeria Ristorante Bel Mondo (Turchia), Pizzeria Roberta (Germania), Pizzeria Scalette (Germania), Porchetteria Centrale (Bosnia-Erzegovina), Ristorante la pecora e il lupo (Polonia), Ristorante pizzeria Da Silvano (Norvegia), Ristorante Vere Italie (Portogallo), Samo (Spagna), Signore Te Ne Ringrazi (Malta), Spritz & Chips (Paesi Bassi), Spulla (Turchia), Sùgo (Irlanda), Tempo Scaduto pub (Francia), Towanda (Paesi Bassi), Il Cortile trattoria (Spagna), Tutto Pepe (Germania), Verde Caffe (Spagna), Zerodiciannove (Spagna).

Spagna e Germania sono le nazioni più rappresentate con undici locali a testa che prepareranno cibi e bevande nel segno di queste due nazioni europee. Seguono più staccate Irlanda e Grecia. Ma vediamo nel dettaglio tutte le bandiere che saranno rappresentate a Macerata dal 10 al 13 maggio: Austria 2, Belgio 2, Bosnia-Erzegovina 1, Croazia 1, Danimarca 2, Estonia 1, Finlandia 1, Francia 3, Germania 11, Grecia 5, Irlanda 6, Malta 1, Norvegia 2, Paesi Bassi 2, Polonia 1, Portogallo 4, Repubblica Ceca 2, Romania 2, Spagna 11, Turchia 2, Ucraina 1, Ungheria 2.

Amministrazione comunale che sta lavorando alla celebrazione della festa approntando un ricco programma di iniziative legato al 2023 proclamato dalla Commissione Ue “Anno europeo delle competenze”.

Collegata alla Festa dell’Europa anche la seconda edizione del contest “L’Europa per me”, promosso dagli assessorati alla Cultura e all’Istruzione e alle Politiche giovanili del Comune di Macerata, un’occasione per stimolare una riflessione sull’Unione Europea e su cosa significa essere cittadini europei nel mondo, nella propria città e nella vita di tutti i giorni.

«Il lavoro organizzativo sta procedendo bene nel senso che anche nella scelta da parte dei locali delle nazioni abbiamo avuto un approccio collaborativo e liberale – sottolinea l’assessore alle Politiche giovanili, Marco Caldarelli -, nel senso che avevamo avuto richieste di alcune attività commerciali per una stessa determinata nazione ed alla fine le due che sono risultate più richieste dai locali sono risultate Germania e Spagna. Si è cercato da un lato di venire incontro alle esigenze di coloro che hanno aderito alla manifestazione, rispettando comunque una presenza diffusa e senza sovrapposizioni degli Stati rappresentati (ndr, ce ne sono 22). Il nuovo manifesto ideato dai grafici del Comune ritengo sia poi molto simpatico e accattivante. La Festa dell’Europa è anche la festa dei ragazzi e delle scuole: tenendo conto di questo e del tema di quest’anno che sono le competenze abbiamo organizzato una serie di eventi filosofico-salutistico-matematici, oltre a due appuntamenti musicali. Per questa edizione degli Aperitivi Europei abbiamo valorizzato piazza Mazzini anche considerando che piazza della Libertà sarà snodo di altre attività legate alla Festa dell’Europa. Nell’edizione di quest’anno apriremo anche il tavolo di concertazione per i giovani con coinvolgimento delle scuole come avevamo promesso da tempo».