MACERATA - L'assessora comunale al benessere animale pubblica foto e video delle condizioni della struttura e torna a contestare la precedente gestione: oggi c'era stato un sopralluogo della consigliera comunale dei democrat

di Luca Patrassi

L’apparire oggi all’ingresso del canile municipale di contrada Acquesalate della consigliera comunale del Pd Ninfa Contigiani ha riacceso la polemica sul fronte della gestione della struttura, da poche settimane affidata a una associazione maceratese dopo essere stata curata dalla cooperativa Meridiana.

Ad esprimere il suo punto di vista è l’assessora al benessere comunale Laura Laviano che ha seguito l’iter della vicenda ed ora osserva: «Oggi la consigliera Contigiani ha fatto un sopralluogo al canile, chiesto informazioni, scattato fotografie. La domanda che sorge spontanea è perchè sia andata oggi e non quando Meridiana ha lasciato i locali, così per vedere lo stato della struttura di proprietà comunale. Una differenza, però, intanto gliela faccio notare io: quando mi sono presentata al canile, ai tempi della gestione Meridiana, nonostante fosse l’assessora, ho atteso un’ora per poter entrare e permettere al dipendente presente di avvisare i vertici della coop e non mi è stato concesso di visitare tutto il canile.

Poi, visto il sopralluogo di oggi della Contigiani, forse è bene pubblicare foto e video per far vedere ai maceratesi in che stato sono stati lasciati i locali del canile dalla Meridiana, i box, i lavandini, gli spazi comuni. Non volevo fare polemica, ma a questo punto non si può più tacere».

Ancora Laviano: «Oggi la consigliera Contigiani pretendeva di accedere a stanze che non possono essere aperte al pubblico per motivi sanitari. Ricordo che il bando per la gestione del canile è stato pubblicato sul Mepa e chiunque avrebbe potuto partecipare e da qualsiasi parte d’Italia: è la trasparenza degli atti pubblici che evita affidamenti diretti – cosa fatta invece prima di noi – dal momento che si gestiscono soldi pubblici. Ed ancora sottolineo che l’associazione Enpa a Macerata è stata creata prima che il Comune pubblicasse il bando, vi sono approdati svariati volontari che avevano frequentato il canile con la precedente gestione. Da quando è stato assunto il veterinario comunale sono iniziati i primi controlli, ma lo stesso medico prima non aveva libero accesso ai locali come invece avviene con l’attuale gestione».