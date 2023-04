PROPOSTA formativa degli atenei di Macerata e Camerino con il sostegno della Fondazione Carima. Riduzioni del 50% per i dipendenti pubblici della Provincia

E’ stato pubblicato il bando per l’accesso alla prima edizione del Master interateneo di primo livello in “Esperto in programmazione, valutazione e gestione degli investimenti pubblici e manager delle politiche e dei programmi di sviluppo e coesione”, promosso dalle università di Camerino, scuola di Architettura e design, e Macerata, dipartimento di Economia e diritto, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata e con il patrocinio dell’Anci.

Si tratta di un’opportunità per giovani laureati e dipendenti pubblici che – con una formazione specifica e di alto profilo quale quella offerta dal Master, potranno essere coinvolti nei complessi progetti connessi alla ricostruzione post-sisma e all’attuazione del Pnrr/Fondo complementare. Il corso ha una durata annuale e prevede l’acquisizione di 60 crediti formativi, pari a 1500 ore di impegno complessivo. Il numero massimo dei posti disponibili è 30. Per i funzionari pubblici delle Amministrazioni Comunali della Provincia di Macerata, massimo 15 partecipanti, è prevista una riduzione del 50% sulla quota di iscrizione, pari a € 2.500. Il bando scade il 23 aprile. Per maggiori informazioni: www.unimc.it/master-gestione.