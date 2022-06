Pieve Torina, fondi per 312mila euro

«Primi nelle Marche su 600 domande

ammesse a livello nazionale»

PNRR - La soddisfazione del sindaco Gentilucci: «Confermata la bontà del nostro lavoro»

14 Giugno 2022 - Ore 12:36 - caricamento letture

«Grazie al lavoro di squadra realizzato dagli uffici e alla progettualità convincente siamo riusciti ad ottenere un finanziamento di 312mila euro, avvalendoci di un bando Pnrr, che ci consente di offrire un altro servizio che arricchisce il nostro territorio». Grande soddisfazione nelle parole del sindaco Alessandro Gentilucci nell’annunciare che il comune di Pieve Torina ha ottenuto il primo posto, a livello regionale, per un progetto a valere sul Pnrr. «Si tratta di una struttura che sarà realizzata con pareti esterne a vetro e ad alta efficientazione energetica – si legge in una nota del Comune -. Sarà costruita aggiungendo un piano all’attuale edificio che ospita scuola primaria e secondaria di primo grado in via De Gasperi, e conterrà una sala refezione, la cucina, la dispensa e uno spogliatoio wc per il personale». Conclude Gentilucci: «Risultare primi nelle Marche su 600 domande ammesse a finanziamento a livello nazionale, conferma della bontà del nostro lavoro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA