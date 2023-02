ANCONA - La organizza per domenica mattina la Comunità Ucraina nelle Marche con partenza da piazza Roma. «Siamo per una pace giusta che rispetti il diritto internazionale, il diritto all'integrità e all'indipendenza di una nazione sovrana»

Nella ricorrenza del primo anniversario dell’invasione russa e dell’allargamento del conflitto bellico in Ucraina, che porta la data del 24 febbraio 2022, la Comunità Ucraina nelle Marche (Cum) organizza una marcia regionale ad Ancona per domenica prossima 26 febbraio. Il corteo partirà da Piazza Roma alle ore 10, per terminare verso mezzogiorno in Piazza Cavour con gli interventi dei partecipanti

«I Comuni marchigiani e le varie associazioni, gli enti pubblici e privati sono sempre stati vicini alle sofferenze del popolo ucraino ed hanno dato e continuano a dare un grandissimo sostegno e supporto ai profughi che hanno trovato qui nelle Marche un rifugio sicuro e tanta solidarietà. .- ricorda con gratitudine Maryna But, la presidente della Comunità Ucraina nelle Marche – Questa marcia vuol ricordare, ad un anno di distanza dall’inizio dell’escalation, che l’Ucraina e gli ucraini sono per la pace, ma una pace giusta che rispetti il diritto internazionale, il diritto all’integrità e all’indipendenza di una nazione sovrana». L’invito a partecipare alla manifestazione di solidarietà è rivolto a tutti.