RECANATI - L'incontro con Roberto Mancini della “rete per la pace subito” di Senigallia

Gremito il salone della parrocchia san Francesco di Recanati per l’incontro con Roberto Mancini della “rete per la pace subito” di Senigallia che si è svolto martedì 21 febbraio.

L’introduzione è stata affidata al parroco don Sergio Fraticelli, che ha ricordato la necessità di sostenere una cultura di pace in questo tempo di guerra e l’urgenza di confrontarci con esperienze e pensieri che non ci facciano “stare in pace”, dando risonanza ai frequenti richiami di Papa Francesco e dei vescovi italiani. “Una via per la pace tra il diluvio delle armi” è stato il tema su cui il relatore ha dato un ricco contributo di informazioni.

«Sembra di rivivere quanto avvenuto un secolo fa in Europa: una guerra di posizione con tantissime vittime, Imperi che cercavano di ridefinire il loro ruolo a livello economico e politico – si legge nella nota degli organizzatori -. Oggi si parla quasi solo di armi. Pochissime le eccezioni (il Presidente Lula in Brasile, “imperi” interessati come quello cinese e turco, alcune frange della sinistra spagnola…). La via per la pace parte dalla consapevolezza che questa guerra è in una situazione di stallo (il capo di Stato maggiore delle Forze armate Usa, Mark Milley lo riafferma da tempo) e per ogni popolo, al di là delle dichiarazioni dei propri governanti, è meglio una pace iniqua di una guerra equa (come diceva Erasmo, citato alcuni giorni fa dal Cardinal Zuppi, presidente della Cei). Nel dibattito si è affermata l’urgenza che l’assemblea plenaria dell’Onu faccia sentire la sua voce e sostenga interventi diplomatici che facciano fare passi concreti verso il cessate il fuoco. Poi è indispensabile costruire la pace con scelte di vita solidali e sostenibili, evitando nazionalismi che hanno sempre fomentato le guerre. Il ricco dibattito si è concluso con l’invito a partecipare alla marcia della pace ad Ancona in programma sabato 25 febbraio».