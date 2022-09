Flash mob contro la guerra in Ucraina

CIVITANOVA - Si svolgerà mercoledì alle 21 in piazza Conchiglia, sono 18 le associazioni che hanno aderito all'iniziativa del comitato promotore della Marcia Perugia Assisi

19 Settembre 2022 - Ore 12:12 - caricamento letture

Un flash mob per manifestare contro al guerra in Ucraina. Ad organizzarlo mercoledì alle 21 in piazza Conchiglia a Civitanova, 18 associazioni che hanno aderito all’iniziativa del comitato promotore della Marcia Perugia Assisi contro la guerra dal titolo “Fermate questa guerra”. La manifestazione è organizzata in occasione della Giornata internazionale della pace promossa dall’Onu e si collega idealmente alle migliaia di altre manifestazioni che si terranno in questo giorno in diversi Stati. La manifestazione prevede interventi e letture di riflessione sull’esigenza di un nuovo e forte impegno per la pace da realizzare non solo nei rapporti tra gli Stati, ma anche nelle comunità locali e nelle città. Interverrà il presidente dell’Università per la pace Mario Busti. A questa iniziativa hanno aderito a Civitanova Amnesty International Macerata, Arcigay comunitas Ancona, Caritas Civitanova Marche, Centro interculturale Italo-Peruviano, Comitato 29 Luglio, Comunità Nigeriana locale, Dipende da Noi, Donne di Mondo, gruppo volontari Macerata, Emergency, Fiab Marche, lista Ascoltiamo la città, Refugees Welcome Italia-Macerata, Sentinelle del Mattino APS, Sted, gli scout Civitanova M.1 e 2 , Civitanova Alta 1, Veder Crescere con il Dialogo. Si unirà, alle riflessioni Olena Larina, violinista ucraina rifugiata a Civitanova che suonerà con il suo violino canzoni popolari ucraine e sarà accompagnata da Il Palco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA