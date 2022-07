Rotary Club, corso di italiano

per bambini e bambine ucraini

MACERATA - Le lezioni alla scuola “Italiano &Co.- Lingua e Cultura”

1 Luglio 2022

Il Rotary Club di Macerata, con il patrocinio del Comune di Macerata sta per dare il via ad un corso di lingua italiana, della durata di tre settimane per un totale di 30 ore, rivolto ai bambini e bambine ucraini, in fuga dal conflitto in atto che hanno trovato rifugio, da soli o con le proprie famiglie in città. Lo scopo di questo corso è di fornire ai bambini gli strumenti linguistici di base necessari per potersi relazionare con i propri compagni che parlano italiano e i loro insegnanti. Il corso si terrà alla scuola “Italiano &Co.- Lingua e Cultura” con sede a Macerata.

