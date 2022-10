Fumogeni per la pace in piazza,

manifestanti nelle vie della movida

(Foto/Video)

MACERATA - Il corteo, promosso da Casa del Popolo 10F, si è snodato dai Cancelli fino al centro della città. Un centinaio i partecipanti. Tra gli esponenti politici presenti Alberto Cicarè, i consiglieri del M5S e il gruppo regionale Dipende da Noi

Il corteo partito dai Cancelli è arrivato fino in piazza della Libertà

Un centinaio di uomini e donne maceratesi, ma anche da altre parti della regione, hanno partecipato ieri sera al corte per chiedere la pace ai potenti della terra. La manifestazione è stata organizzata da Casa del popolo 10 F, il nuovo spazio sociale nato sulla scia della manifestazione del 10 febbraio 2018, “da qui la sigla 10F, dopo l’omicidio di Pamela Mastropietro e con l’attentato di Luca Traini”.

Il corteo è partito da piazza Annessione ed ha sfilato per le vie centrali della citttà, le stesse che ieri sera, come ogni giovedì, sono teatro della movida universitaria, che è rimasta per la maggiorparte a guardare, nonostante la presenza anche di esponenti di Officina Universitaria tra i manifestanti. Lungo il cammino sono state lette poesie sulla pace e si sono innalzati cori per chiedere a gran voce la pace.

In piazza della Libertà sono stati accesi fumogeni dei colori della bandiera della pace. Tra gli esponenti politici presente Alberto Cicarè, componente di Casa del Popolo e consigliere di Strada Comune: «Questo momento – ha detto – dovrebbe essere l’inizio di una mobilitazione di coloro che sono contrari alla guerra, sia per coloro che la subiscono in modo indiretto ma anche e soprattutto per coloro che sono sotto i bombardamenti». Presenti anche diversi attivisti del Movimento 5 Stelle, tra cui i consiglieri Roberto Cherubini e Roberto Spedaletti, e alcuni esponenti del gruppo Dipende Da noi.

(Foto-servizio di Fabio Falcioni)

