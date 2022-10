Prenotazione quinta dose

anticipata al 21 ottobre

VACCINO - A comunicarlo è l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini

19 Ottobre 2022 - Ore 15:36 - caricamento letture

E’ stata anticipata a venerdì 21 ottobre, a partire dalle 10, la possibilità di prenotare la “quinta dose” del vaccino bivalente sul portale di Poste Italiane, secondo le consuete modalità. A comunicarlo è l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini.

L’ulteriore dose di richiamo con vaccino a mRna bivalente potrà essere somministrata a persone con più di 80 anni di età, agli ospiti delle strutture residenziali per anziani e alle persone di età maggiore di 60 anni con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti che hanno già ricevuto una seconda dose di richiamo con vaccino a mRna monovalente.

Su richiesta dei singoli interessati, anche tutti gli altri soggetti ultrasessantenni che hanno già ricevuto un secondo richiamo con vaccino a mRna monovalente, potranno comunque vaccinarsi con un’ulteriore dose di vaccino a mRna bivalente, una volta trascorsi almeno 120 giorni dal secondo richiamo o dall’ultima infezione da Sars-CoV-2.

Si evidenzia inoltre che, per tutti i vaccini anti-Sars-CoV-2/Covid-19 autorizzati in Italia, è possibile la somministrazione concomitante con altri vaccini, compresi i vaccini basati sull’impiego di patogeni vivi attenuati, con l’eccezione del vaccino contro il vaiolo delle scimmie (Mva-Bn), per il quale resta ancora valida l’indicazione di una distanza di almeno 4 settimane tra un vaccino e l’altro.

Nelle Marche si stanno già somministrando nei centri vaccinali, insieme ai vaccini anti Sars Cov- 2 aggiornati bivalenti, anche le dosi di vaccino antinfluenzale.

