Oncologia e nuove terapie

al congresso regionale Aiom

CIVITANOVA - Si è svolto all'hotel Cosmopolitan dove sono stati presentati gli studi scientifici sui nuovi farmaci

15 Ottobre 2022 - Ore 10:23 - caricamento letture

Le terapie innovative in ambito oncologico sono state analizzate ieri pomeriggio all’hotel Cosmopolitan a Civitanova dove si è tenuto il Congresso regionale della Aiom Regione Marche (Società Italiana di Oncologia medica) dal titolo “Dall’innovazione al territorio L’oncologia del 2022” riassume efficacemente l’essenza del congresso.

«Sono stati presentati – spiega il coordinatore Paolo Alessandroni – i risultati dei più recenti studi scientifici che hanno sviluppato nuovi farmaci oncologici impiegati già nella pratica clinica per la loro efficacia. Le terapie innovative somministrate o prescritte in ambito ospedaliero, anche in ragione di alcuni effetti indesiderati, devono trovare una efficace e sicura gestione anche in ambito domiciliare pertanto è necessaria una condivisione delle conoscenze con la medicina del territorio. Il Convegno è stato un confronto tra specialisti oncologi e medici del territorio (medici di Famglia) e infermieri. Nella seconda parte del convegno le Associazioni d Volontariato hanno contribuito alla discussione con gli specialisti riguardo l’accessibilità alle cure innovative ed alle problematiche della prevenzione».

A presiedere il convegno i presiedenti degli ordini provinciali dei medici della Regione Marche. Sono inoltre intervenunti per i saluti il direttore generale della Area Vasta 3 Daniela Corsi ed il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA