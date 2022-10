DONNE - Ha fatto tappa a Civitanova il "Frecciarosa" iniziativa di Trenitalia in collaborazione nelle Marche con Ospedali riuniti e associazione Dragon for life. Da Ancona a San Benedetto testimonianze e materiale informativo

di Laura Boccanera (foto Federico De Marco)

Viaggiare fino a San Benedetto e al tempo stesso effettuare gratuitamente uno screening senologico con un medico oncologo. E’ arrivato a Civitanova il “Frecciarosa”, iniziativa di Trenitalia in collaborazione con Asur e volontarie dell’associazione “Dragonesse” per prevenire il tumore al seno ed informare sull’importanza della diagnosi precoce. Questa mattina al binario 1 di Civitanova erano una trentina le donne in attesa dell’arrivo del treno partito da Ancona. Una sosta di 30 minuti che non è stata sufficiente per effettuare gli screening su tutte le persone che hanno risposto all’appello tanto che molte di loro si sono rese disponibili a proseguire il viaggio fino alla tappa successiva così da poter effettuare la visita col medico oncologo Mirco Pistelli.

Il treno è partito questa mattina da Ancona e l’iniziativa è un progetto speciale realizzato con un treno “Pop” messo a disposizione e dedicato alla circolazione sulla tratta da Ancona a San Benedetto per la giornata di oggi. A bordo anche le volontarie dell’associazione Dragon for life, donne operate al seno: «Siamo la dimostrazione che la prevenzione è importante – dice una volontaria – assieme allo sport come stile di vita sano è possibile vivere bene e a lungo. Qui a bordo incontriamo le donne distribuendo materiale informativo e nella sala visite il medico oncologo effettua una visita senologica dando indicazioni, in caso di casi sospetti, sull’iter da seguire e gli approfondimenti diagnostici da fare». A bordo anche Fausto Del Rosso direttore regionale di Trenitalia.