L’elisoccorso Marche

trova la sua casa-base

all’aeroporto di Falconara (Foto/Video)

ANCONA - L'hangar dell'Helicopter Emergency Medical Service, inaugurato questa mattina al 'Sanzio', ospita non solo l'eliambulanza ma anche tutto il personale che vi lavora, come i medici anestesisti, gli infermieri, piloti e tecnici

24 Ottobre 2022 - Ore 18:47 - caricamento letture

Inaugurata oggi all’aeroporto ‘ Sanzio’ di Falconara la nuova base Hems (Helicopter Emergency Medical Service), l’hangar che ospita l’elisoccorso del 118 Marche ma anche tutto il personale che vi lavora: 15 medici anestesisti e 20 infermieri, piloti e tecnici. Qualcosa di diverso dall’elisuperficie dell’ospedale di Torrette «dove gli elicotteri atterrano ma non possono stazionarvi a lungo -ha spiegato Antonello Maraldo, direttore amministrativo di Aou – ecco perché è stato necessario trovare questa soluzione alternativa». Le basi dell’elisoccorso del 118 nelle Marche sono 2 e si trovano ad Ancona e a Fabriano (quest’ultima serve anche l’Umbria e dispone di un tecnico di soccorso alpino). «Un servizio che vorremmo implementare con altre regioni – ha sottolineato l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini- considerato che per la cura dei pazienti Torrette è un ospedale di secondo livello. Con l’apertura di questa nuova base si conferma di una centralità per la Regione Marche. Possibilmente dovremmo allargare questo servizio per migliorarlo e potenziarlo. In questo senso è auspicabile accrescere ulteriormente la collaborazione con la vicina Umbria, con cui vi è già un accordo, per creare così economie di scala»

«L’inaugurazione di questa base – ha continuato Saltamartini – mette a disposizione del servizio di elisoccorso della regione tutte le strumentazioni dell’aeroporto, aumentando in tal modo il livello di sicurezza e migliorando anche la condizione del personale al quale saranno riservati alloggi nuovi, a beneficio della loro condizione psicofisica. Lanciamo inoltre un messaggio molto positivo per il fatto che il livello di soccorso e le tecnologie impiegate sono le migliori possibili – ha concluso Saltamartini – tenendo conto che il trasporto verso Ancona fa sì che la cura per questi pazienti, che evidentemente hanno traumi molto gravi, sia poi assicurata da un ospedale di secondo livello quale quello di Torrette».

Il direttore del servizio elisoccorso, Giampiero Gabrio Marinelli ha stilato un bilancio di quella che è l’attività svolta nel 2021 quando sono stati 1.213 gli interventi, dei quali 988 primari (svolti per lo più tra le ore 10 e le 13 e nel pomeriggio tra le ore 16 e le 19) e 225 secondari. L’anno scorso sono stati registrati 66 voli notturni. L’elicottero sanitario si alza in volo entro 5 minuti dalla richiesta di soccorso e la destinazione da raggiungere è individuata con il gps. Tra gli ospiti invitati alla cerimonia del taglio del nastro, oltre alle autorità militari ed i consiglieri regionali, anche Alexander D’Orsogna, a.d. dell’aeroporto di Ancona “Raffaello Sanzio”, Stefania Signorini, sindaco di Falconara e Silvia Ceccarelli, direttore Enac Regioni Centro. La benedizione del velivolo è stata impartita da padre Enrico Matta, assistente religioso dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.

(Redazione CA)

(foto/video Giusy Marinelli)

