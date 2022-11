IL BOLLETTINO sul Covid della Regione - Il tasso di incidenza cumulativo sale a 415. Sono 139 le persone negli ospedali, sette in intensiva

Covid, ricoveri in calo nelle Marche. Tre i decessi. E’ quanto emerge dal bollettino regionale. Negli ospedali, ad oggi, sono ricoverate 139 persone, -9 su ieri. Sette sono in terapia intensiva, 3 in semintensiva e 129 nei reparti non intensivi. Sono 23 invece le persone in osservazione nei pronto soccorso. Nell’ultima giornata sono stati registrati 985 nuovi casi (4.884 in una settimana), su 1.991 tamponi analizzati. Torna a a salire nettamente il tasso di incidenza cumulativo, che arriva 415,03 su 100mila abitanti (ieri 370,61). Tre i decessi rilevati nelle ultime 24 ore che fanno salire il totale a 4.169. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 7.285, di cui 30 con sintomi.