MONTECASSIANO - L'appuntamento organizzato dall'amministrazione è per domani alle 21,30 all’Auditorium San Marco

Domani alle 21.30 all’Auditorium San Marco di Montecassiano si terrà una serata di informazione e sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione del tumore al seno organizzata dall’amministrazione comunale. All’incontro, dopo i saluti del sindaco Leonardo Catena, interverranno Nicola Battelli, direttore dell’Unità operativa complessa di Oncologia di Macerata, Paolo Decembrini Cognigni, senologo responsabile Breast Unit dell’ospedale di Macerata e la presidente dell’associazione “Le OrchiDee”, Maria Baio.

«Un ringraziamento va al Cif di Montecassiano – sottolinea l’assessore alla Cultura, Ilaria Matteucci – che con un piccolo grande segno è vicina alle donne anche in questa occasione». L’iniziativa di sensibilizzazione, pensata per le donne e con le donne, prevede due appuntamenti: la serata informativa in programma per domani sera e aperta alla cittadinanza e “Borgo in rosa”, una passeggiata (nel pomeriggio di sabato 5 novembre) per le vie del centro storico con visita guidata organizzata dall’Ufficio turistico per far scoprire le bellezze del borgo. «Riteniamo – spiega l’assessore Matteucci – che diffondere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce del cancro al seno è un’azione fondamentale in quanto la diagnosi precoce resta l’arma migliore nella lotta a quella che è la forma tumorale più frequente nelle donne».