MACERATA - Dal prossimo 15 novembre il reparto perderà un'altra dottoressa, Giovanna Granelli, che ha formalizzato le proprie dimissioni: cinque i medici usciti nel corso dell'anno (tra questi il primario) e un solo nuovo ingresso. Intanto l'Av3 noleggia i macchinari

di Luca Patrassi

Anatomia Patologica: i medici sono la metà di quelli che erano in servizio l’anno scorso ed era già un numero non adeguato, i tempi di risposta degli esami sono passati mediamente da 20 giorni a 70, alcuni macchinari acquistati per potenziare i servizi giacciono inutilizzati per assenza del personale tecnico. Segnalazioni degli utenti, proteste ma nulla si muove. Anzi, dal 15 novembre il reparto perderà un’altra dottoressa, si tratta di Giovanna Granchelli che ha appunto formalizzato le proprie dimissioni. Nessun segnale dalla direzione di Area vasta 3 e dall’Asur mentre all’Albo pretorio la vita prosegue ed appare una determina di approvazione delle gare per il noleggio di alcune apparecchiature per il reparto citato, per una spesa di circa 370mila euro comprensiva di Iva ed escluse alcune migliaia di euro per gli incentivi tecnici.

Se ne dovrebbe dedurre ottimismo, se le attrezzature vengono noleggiate l’Asur pensa che verranno utilizzate da medici e personale tecnico di Anatomia Patologica che, al momento appunto, non è neanche lontanamente in numero adeguato a rispondere alle esigenze dei vari reparti e degli utenti che appuntano aspettano mesi per avere responsi importanti. Nel dettaglio della determina appena pubblicata si tratta di tre procedure. La prima è il noleggio per 36 mesi di un processatore con una centralina d’inclusione e due piastre fredde con relativo materiale di consumo per la lavorazione di ottantamila biocassette l’anno, oltre il servizio di manutenzione e assistenza full risk su due processatori di proprietà Av3, per una durata stimata di 36 mesi: due le offerte pervenute, selezionata quella della bergamasca Diapath che ha ottenuto la fornitura con uno sconto del 3%, 190.459, più Iva. La seconda procedura si è svolta per il noleggio per 36 mesi di otto stampanti per vetrini vergini collegati ai sistemi informatici, una sola offerta quella della Diapath, ribasso di 1.01%, 59.850 euro più Iva. Infine la gara per il noleggio per 36 mesi di due stampanti per vetrini con materiale biologico colorato, una sola offerta quella della cremonese Medi Diagnostici che ha offerto un ribasso di 1.93%, il prezzo è di 50.995 euro più Iva.

Quanto al personale che se ne dovrà occupare, la situazione è quella già descritta e al centro di varie sollecitazioni: dall’inizio dell’anno sono andati via quattro medici, compreso il primario. Un solo arrivo: dall’inizio dell’anno sono andati via quattro medici (e tra questi il primario) e ne è arrivato uno solo e non è che prima l’organico registrasse un sovrannumero, è intuibile l’emergenza del reparto. Peraltro appunto a metà novembre è annunciata l’uscita di un altro medico. I tempi medi di consegna dei risultati degli esami sono passati dai venti giorni di prima agli attuali 70.