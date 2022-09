Tour di Forza Italia in provincia,

ecco gli appuntamenti

ELEZIONI - A Trodica di Morrovalle sono stati inaugurati gli incontri organizzati dal commissario provinciale Gianluca Pasqui. Il programma

9 Settembre 2022 - Ore 10:55 - caricamento letture

Con il gazebo a Trodica di Morrovalle è stato inaugurato il tour elettorale che il commissario provinciale di Macerata di Forza Italia, Gianluca Pasqui, ha organizzato in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. «Siamo felici di poter contribuire a questa campagna elettorale – ha detto Pasqui -. Forza Italia è determinata su temi importanti che da sempre stanno a cuore ai nostri candidati e a tutto l’elettorato che da oltre ventotto anni rappresentiamo. Ci sentiamo profondamente coinvolti in un processo di rinnovamento del partito che riscontra qui nella nostra provincia grande entusiasmo e voglia di darsi da fare per questa sfida elettorale. Per questo ringrazio dirigenti, militanti e simpatizzanti che con grande spirito di squadra hanno dato la propria disponibilità ad animare i gazebo per incontrare i cittadini e far conoscere meglio il nostro programma e le nostre idee».

Il coordinamento provinciale azzurro di Macerata punta sulle candidature della marchigiana doc Valentina Vezzali alla Camera e della capogruppo in Consiglio regionale Jessica Marcozzi al Senato.

Il tour di Forza Italia in provincia di Macerata prevede i seguenti appuntamenti: sabato 10 al mattino a Corridonia in piazza della Vittoria e nel pomeriggio a Tolentino in piazza Martiri di Montalto; mercoledì 14 dalle 10.30 al mercato settimanale di Macerata; giovedì 15 alle 10.30 in via Torresi a Porto Potenza; venerdì 16 dalle 10.30 a Morrovalle in viale Cesare Battisti; sabato 17 dalle 10.30 a Civitanova in corso Umberto I; domenica 18 dalle 10.30 al mercato settimanale di Recanati e dalle 17 in corso Matteotti a Porto Recanati; venerdì 23 dalle 10.30 in piazza Maria Cappa a Visso.

Altri appuntamenti, sempre in provincia di Macerata, saranno aggiunti nei prossimi giorni.

