Giuseppe Conte nelle Marche,

Emiliozzi: «Focus sulla legge Salvamare»

ELEZIONI - Il presidente del Movimento 5 Stelle sarà a San Benedetto il 31 agosto

28 Agosto 2022 - Ore 19:40 - caricamento letture

Nel pomeriggio del 31 agosto è prevista a San Benedetto la visita del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, e sarà l’occasione per incontrare cittadini e marineria.

«Il tour del nostro presidente sarà mirato a promuovere e raccontare i principali temi della nostra azione, e prevede una serie di date da alternare ai dibattiti televisivi», afferma la deputata civitanovese Mirella Emiliozzi che, insieme a tutti i candidati marchigiani dichiara: «Siamo orgogliosi che abbia deciso di fare tappa nelle Marche, a San Benedetto. La sua scelta non è casuale. Infatti il Movimento è stato promotore della legge Salvamare del 17 maggio 2022 che contiene disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare.

Su questo tema San Benedetto è un esempio virtuoso dato che i marittimi locali sono stati i primi in Italia, già da 3 anni, a sperimentare quanto proposto dalla nuova legge, riportando a terra non solo il pesce dell’Adriatico ma anche tonnellate di rifiuti. Un’iniziativa, la loro, che ha colpito persino Papa Francesco».

