Sicurezza, il Pd: «Da noi proposte concrete

La destra alimenta solo le paure»

A CIVITANOVA l'incontro con il parlamentare Enrico Borghi e i candidati Irene Manzi, Mirella Gattari e Fulvio Esposito. A Macerata lunedì arriva la viceministra degli Affari esteri Marina Sereni

10 Settembre 2022 - Ore 11:26 - caricamento letture

«Bella cornice di pubblico per il convegno sulla sicurezza organizzato dal circolo di Civitanova insieme alla segreteria provinciale del Pd. È stata una occasione di confronto su un tema molto sentito a Civitanova, soprattutto dopo i sanguinosi episodi di questa estate».

Così la segretaria cittadina dei dem Lidia Iezzi commenta l’incontro organizzato ieri sera in sala consiliare con il responsabile nazionale sicurezza del Pd Enrico Borghi. Hanno portato il loro contributo anche i candidati del territorio alle prossime elezioni Irene Manzi, Augusto Curti, Mirella Gattari e Fulvio Esposito.

«Borghi – spiega Iezzi – ha tenuto a sottolineare come il partito non si schiera semplicemente contro i pessimi decreti sicurezza voluti dall’allora ministro Salvini, che oltre ad essere disumani, non hanno neanche portato risultati concreti in termini di sicurezza. Ma fa una proposta concreta basata sulla tutela dei più deboli, sugli investimenti nel personale delle forze dell’ordine e su spazi di aggregazione dove i giovani possano sviluppare i propri talenti e le proprie passioni. Al contrario della destra che, alla guida del ministero degli Interni per la maggior parte degli ultimi 15 anni, non ha saputo risolvere problemi ma solo alimentare paure. Convinti gli applausi a fine serata per aver saputo affrontare in maniera pacata ma determinata e senza strumentalizzazioni un tema tanto delicato».

A Macerata invece il Pd organizza lunedì alle 21 all’Asilo Ricci un incontro pubblico con la viceministra degli Affari esteri Marina Sereni. «L’occasione – dicono i dem – sarà quella di un dialogo dei candidati del Partito democratico con gli amministratori locali per declinare nella nostra realtà territoriale i tanti temi e le proposte del dibattito nazionale».

