Niente insetticidi contro le zanzare,

Colosi: «Che fine ha fatto

la campagna antilarvale?»

TOLENTINO - il capogruppo di Fratelli d'Italia ha presentato una interrogazione alla quale il sindaco Scalvi dovrà rispondere nel prossimo Consiglio

1 Settembre 2022 - Ore 13:25 - caricamento letture

Le zanzare diventano oggetto di controversia politica a Tolentino. A portare la questione in Consiglio comunale con una interrogazione è il capo gruppo di fratelli d’Italia Francesco Pio Colosi il quale chiede conto all’amministrazione riguardo la scelta di non attuare una campagna di disinfestazione.

A luglio infatti il sindaco Mauro Sclavi aveva annunciato la sua lotta agli insetticidi, secondo quanto indicato da varie associazioni tra cui il Wwf. «Gli insetticidi usati nelle disinfestazioni in città anti-zanzara sono responsabili di uno stato di avvelenamento generale che determina un forte effetto negativo, non solo sulla salute umana, ma anche su quella della maggior parte degli altri organismi viventi, soprattutto gli insetti ma in generale sull’intera biodiversità». Manifestava quindi l’intenzione di «avviare un programma, rispettoso dell’ambiente e della salute umana, per

ovviare al fastidio provocato dalla sempre maggiore presenza delle zanzare.

Va avviata una campagna attraverso l’uso di anti larvali che impediscono la formazione dell’insetto adulto senza causare lo sterminio di altre specie come ad esempio le api». Il sindaco aveva poi diffuso delle regole da seguire per abbattere la popolazione di insetti tra cui introdurre pesci rossi predatori delle larve di zanzara in vasche e fontane».

Secondo Colosi però «zanzare, pappataci, tafani e vespe quest’anno sono diventate un vero problema denunciato da tanti e tante tolentinati. Ad aggravare la situazione il pericolo della trasmissione del virus West Nile (febbre del Nilo ) come scritto in una informativa dell’Istituto Superiore di Sanità avente un ciclo primario di transizione zanzara-uccello-zanzara . In seguito a ciò, ad esempio la Regione Veneto e tanti comuni hanno effettuato operazioni di disinfestazione».

Nell’interrogazione Colosi chiede in quale data è iniziata la campagna anti larvale, in quali luoghi e da quali operatori è stata effettuata tale campagna, quali prodotti sono stati utilizzati e l’impegno di spesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA