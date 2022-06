Tolentino: Luconi in vantaggio.

Sclavi e D’Este lottano per il secondo posto

AGGIORNAMENTO in diretta dello spoglio

13 Giugno 2022 - Ore 15:18 - caricamento letture

di Francesca Marsili (foto di Fabio Falcioni)

Aggironamento 16, 50 – Anche alla sezione 3 Silvia Luconi si conferma in vantaggio con 181 voti, seguita da Mauro Sclavi con 176 e da Massimo D’Este con 98 voti.

Man mano che le sezioni vengono scrutinate la candidata del centrodestra conferma il suo vantaggio; Mauro Sclavi la segue mordendole le caviglie mentre Massimo D’Este continua ad essere in svantaggio.

Alle 15,48 i dati della sezione 18 danno in vantaggio Silvia Luconi con 278 preferenze, subito dietro Mauro Sclavi con 124 voti davanti a Massimo D’Este con 98 preferenze.

***

Sono iniziati puntualmente, alle 14, gli scrutini delle schede nelle 19 sezioni elettorali di Tolentino. Alle ore 15,12, la sezione 11 ha già terminato lo scrutinio: Silvia Luconi in testa con 160 voti, subito dietro Massimo D’Este con 122 preferenze davanti a Mauro Sclavi che ha ottenuto 102 preferenze.

In questo momento la candidata del centrodestra Silvia Luconi non è ancora arrivata nella sua sede elettorale di piazza Martiri di Montalto, mentre Massimo D’Este, del centrosinistra, è nel suo quartier generale in via delle Pace, come pure Mauro Sclavi in quella della coalizione in piazzale Peramezza.

(in aggiornamento)

