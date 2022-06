Alessandro Massi devastante: 545 voti

Sul podio Alessia Pupo e Colosi

Tutte le preferenze a Tolentino

ELEZIONI - I due ex assessori usciti dalla Giunta Pezzanesi e che hanno sostenuto la candidatura a sindaco di Sclavi sono i più votati. Tutti i numeri lista per lista

14 Giugno 2022 - Ore 00:19 - caricamento letture

Sono i due ex assessori usciti dalla Giunta Pezzanesi i più votati a Tolentino: Alessando Massi Gentiloni Silveri con 545 voti, e Alessia Pupo con 447. Un risultato straordinario per entrambi i candidati della civica a sostegno di Mauro Sclavi che il 26 giugno sfiderà al ballottaggio Silvia Luconi. Sale sul podio Francesco Pio Colosi (Fratelli d’Italia) con 350 preferenze.

Seguono tra i primi dieci: Monia Prioretti (Tolentino nel Cuore) 235 voti, Stefano Gobbi (E’ Viva Tolentino) 223 voti, Stefano Salvatori (Fratelli d’Italia) 215 voti, Silvia Tato’ (Tolentino nel Cuore) 182 voti, Andrea Crocenzi (Tolentino nel Cuore) 178 voti, Nazzareno Tiranti (Dipende da Noi) 163 voti, Martina Cicconetti (Tolentino Rinasce) 156 voti.

Questi i voti riportati dai candidati sindaci e le relative percentuali:

Silvia Luconi 4.084 voti di cui 468 voti espressi solo per il candidato – 42,4%;

Mauro Sclavi 3.176 voti di cui 571 espressi solo per il candidato – 32,9%;

Massimo D’Este 2.379 voti di cui 224 espressi solo per il candidato – 24,7%.

Questi i voti di lista e le relative percentuali:

Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia 1.063 voti – 12,7%;

Tolentino nel Cuore 1.320 voti – 15,8%;

Popolari Tolentino – Unione di Centro 179 voti – 2,1%;

Forza Italia 229 voti – 2,7%;

Lega Salvini Tolentino 334 voti – 4%;

E’ Viva Tolentino 577 voti – 6,9%;

Tolentino Civica e Solidale 629 voti – 7,5%;

Tolentino Popolare 1.475 voti – 17,6%;

Riformisti Tolentino 416 voti – 5%;

PD Partito Democratico 823 voti – 9,8%.

Civico D’Este 723 voti – 8,6%

Tolentino Rinasce 280 voti – 3,3%

Dipende da Noi 328 voti – 3,9%

Schede bianche 98; schede nulle 163; schede contestate e non attribuite alle liste 0.

Questi i voti di preferenza dei candidati alla carica di Consigliere comunale.

Fratelli d’Italia: Francesco Pio Colosi 350 voti, Stefano Salvatori 215 voti, Riccardo Acuti 48 voti, Gianni Barboni 31 voti, Flavia Capitani 86 voti, Michela Ciamarra 56 voti, Kozeta Danksi 15 voti, Selene Forconi 7 voti, Daniela Natali 14 voti, Renato Pagliari 1 voti, Gessica Pazzelli 37 voti, Donatella Pompei 17 voti, Francesco Santopaolo 11 voti, Rosaria Severini 21 voti, Vittorio Storani 7 voti, Marco Taddei 28 voti.

Tolentino Nel Cuore: Fausto Pezzanesi 112 voti, Silvia Tato’ 182 voti, Andrea Crocenzi 178 voti, Monia Prioretti 235 voti, Mirco Mancini 119 voti, Sonia Gattari 37 voti, Mauro Miconi 9 voti, Amedeo Gravina 68 voti, Chiara Marchetti 102 voti, Riccardo Ferranti 66 voti, Simona Tiberi 92 voti, Andrea Belloni 25 voti, Jlenia Brinciotti 29 voti, Sandro Pieroni 36 voti, Gabriele Salvatori 23 voti, Eleonora Del Brusco 10 voti.

Udc Popolari Tolentino: Ilenia Sabbatini 83 voti, Francesco Maria Andreucci 2 voti, Olisea Caddia 15 voti, Orazio Coppe 3 voti, Alessandra Dieni 1 voti, Cinzia Garbuglia 0 voti, Massimo Graziosi 0 voti, Giacomo Martinelli 1 voti, Nives Petrarelli 0 voti, Lorenzo Ragni 0 voti, Pamela Ripari 8 voti, Mauro Rosati 10 voti, Loredana Serra 4 voti, Rossano Siroti 19 voti, Gianfranco Tamagnini Pisani 1 voti, Anastasia Vita 2 voti.

Forza Italia: Luca Scorcella 87 voti, Isabella Silvetti 28 voti, Francesco Montecchi 2 voti, Stefano Bentivoglio 6 voti, Lucilla Lancioni 15 voti, Fode Sakho 1 voti, Gennady Kuklin 6 voti, Simona Mancuso 0 voti, Alfonso Viesti 6 voti, Alessandra Imperiali 0 voti, Antonino Terranova 9 voti, Vitaliana Zangheri 3 voti, Alessandra Di Emidio 6 voti, Vasile Iftimie 2 voti.

Lega Salvini Premier: Giovanni Gabrielli 111 voti, Emanuela Addario 13 voti, Ania Alfei 25 voti, Rossana Bellucci 22 voti, Andrea Bertarelli 20 voti, Tamara Cesaroni 4 voti, Francesco Ciclosi 24 voti, Fabrizio Cimini 0 voti, Gionata Del Pupo 28 voti, Romualdo Grasselli 0 voti, Gianni Guardati 11 voti, Giuliano Pazzaglini 8 voti, Serena Petracci 5 voti, Lorenzo Scisciani 2 voti, Paola Tiberi 11 voti, Anastasia Vita 0 voti.

È Viva Tolentino: Stefano Gobbi 223 voti, Gabriella Accoramboni 79 voti, Raffaela Alfei 7 voti, Matilda Casadidio 25 voti, Roberto Chiavari 30 voti, Mattia Eleonori 37 voti, Amado Luis Giuliani 18 voti, Krizia Gobbi 34 voti, Francesco Luciani 5 voti, Michele Passarini 12 voti, Daniele Pinciaroli 74 voti, Valeria Ruiti Spurio 77 voti, Alessia Tiberi 25 voti, Simone Tiranti 14 voti, Cinzia Titini 16 voti.

Tolentino Civica e Solidale: Stefano Servili 103 voti, Elena Lucaroni 102 voti, Federico Pieroni 36 voti, Flavia Giombetti 108 voti, Stefano Fede 15 voti, Daniela Marinelli 33 voti, Cristiano Pulin 14 voti, Santina Staffolani 33 voti, Angelo Antonio Ammirati 31 voti, Alessia Lombardelli 29 voti, Luigino Luconi 51 voti, Emanuela Cini 8 voti, Renato Cataldi 24 voti, Carlo Muscolini 29 voti, Giordano Tasselli 39 voti.

Tolentino Popolare: Alessandro Massi Gentiloni Silveri 545 voti, Alessia Pupo 447 voti, Mirko Angelelli 46 voti, Alessandra Aramini Lambertucci 42 voti, Morena Beribe’ 13 voti, Fabio Borgiani 52 voti, Samanta Casali 55 voti, Alessandro Dignani 28 voti, Alessio Ferri 9 voti, Ioseph Fogante 3 voti, Fabiano Gobbi 63 voti, Benedetta Lancioni 74 voti, Fabio Montemarani 40 voti, Julian Luciano Sciretta 37 voti, Antonio Trombetta 47 voti.

Riformisti Tolentino: Diego Aloisi 124 voti, Marco Attili 36 voti, Luciana Belfiore 23 voti, Alessandro Cimarelli 25 voti, Ombretta Cosatti 34 voti, Luca Cotulelli 9 voti, Monica Martarelli 20 voti, Sandra Mattiacci 5 voti, Pier Migliorino 0 voti, Alba Mosca 92 voti, Alessandro Pascoli 21 voti, Angela Pelliccioni 36 voti.

Partito Democratico: Luca Cesini 151 voti, Elena Silvetti 68 voti, Paolo Andrenelli 22 voti, Francesca Baldassarri 39 voti, Monica Cherubino 16 voti, Onelio Cingolani 17 voti, Maurizio Fefe’ 14 voti, Rodolfo Frascarello 80 voti, Luciana Isidori 53 voti, Luigina Loreti 34 voti, Giada Malpiedi 1 voti, Lanfranco Minnozzi 33 voti, Matteo Pascucci 22 voti, Elisa Ruffini 57 voti, Oulimata Seck 18 voti, Jasbir Singh 31 voti.

Civico 22: Cosmo detto Mino Lamanna 60 voti, Marzia Battellini 47 voti, Federica Branciani 6 voti, Lorenzo Carradori 6 voti, David Coppari 24 voti, Letizia Dignani 27 voti, Paolo Dignani 102 voti, Catia Fianchini 47 voti, Tullia Leoni 52 voti, Alessandro Luciani 22 voti, Irene Marcelli 7 voti, Matteo Mercuri 30 voti, Mauro Mogliani 19 voti, Cinzia Pucciarelli 122 voti, Nicola Serrani 55 voti, Diego Tanese 28 voti.

Tolentino Rinasce: Martina Cicconetti 156 voti, Gian-Mario Mercorelli 91 voti, Francesco Bellesi 10 voti, Laura Salvucci 7 voti, Sergio Marchetti 16 voti, Orietta Ottaviani 15 voti, Alberto Cola 11 voti, Giorgio Farinelli 9 voti, Raffaella Piloni 0 voti, Lorenzo Pinciaroli 3voti, Roberto Cingolani 6 voti, Miranda Gace 2 voti.

Dipende Da Noi: Nazzareno Tiranti 163 voti, Barbara Salcocci 142 voti, Oljmpio Bernardini 22 voti, Alessandro Campetella 14 voti, Andrea Crocetti 10 voti, Alessia Falcitelli 17 voti, Moreno Francioni 9 voti, Fabrizio-Romano Fratini 0 voti, Lara Grillini 2 voti, Mauro Mazzarantani 1 voti, Katiuscia Merlini 9 voti, Alessandro Mosconi 0 voti, Maria Letizia Trafeli 2 voti, Giuseppe Vella 21 voti.

