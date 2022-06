Tuta anticontagio, visiera e mascherina:

il seggio “volante” per i positivi al Covid

In 14 hanno votato da casa

ELEZIONI TOLENTINO - Al primo turno una sola persona aveva fatto richiesta, al ballottaggio il numero è salito. Presidente, segretaria e scrutatrice hanno utilizzato tutte le precauzioni per permettere ai cittadini di esprimere la propria preferenza

26 Giugno 2022 - Ore 18:49 - caricamento letture

di Francesca Marsili

Sotto la tuta anticontagio un presidente, una segretaria e una scrutatrice. Non è il titolo di un film, ma la fotografia di una tornata elettorale ancora alle prese con il Covid. Già, perché sono quattordici gli elettori di Tolentino positivi che hanno scelto di esercitare comunque il loro diritto ed esprimere la propria preferenza tra i due candidati a sindaco di Tolentino; per loro voto domiciliare. Accade quindi che i tre giovani componenti dell’apposito seggio “volante”, istituto per raccogliere il voto domiciliare, si rechino, nelle abitazioni dei postivi bardati di tuta anticontagio, visiera e mascherina. Sono Alessio Capponi (presidente), Claudia Natalini (scrutatrice) e Sara Dignani (segretaria) e compongono il seggio cosiddetto “volante” inserito nel Seggio 1 (Biblioteca Filelfica) presieduto da Fulvio Riccio. I quattordici elettori sono stati inseriti una speciale lista per coloro i quali, sottoposti a trattamento domiciliare o in isolamento per Covid-19, hanno espressamente fatto richiesta al Comune di votare nel proprio domicilio. Nel primo turno del 12 giugno, quando i postivi/in quarantena per il Covid-19 in città erano 38, un solo elettore ne aveva fatta richiesta. Numero sensibilmente aumentato in questo secondo turno dove i voti domiciliari sono saliti a quattordici e i positivi/in quarantena sono attualmente 124.

