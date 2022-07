Varata la giunta Sclavi:

la vice è Alessia Pupo

TOLENTINO - Del nuovo esecutivo faranno parte anche Diego Aloisi, Flavia Giombetti, Fabiano Gobbi ws Elena Lucaroni. Per Massi si prospetta la presidenza del Consiglio. Le deleghe verranno svelate nel corso della prima assise del 14 luglio

9 Luglio 2022 - Ore 12:23 - caricamento letture

Varata la nuova giunta di Tolentino. Affiancheranno il sindaco Sclavi nella nuova squadra di governo cittadino Alessia Pupo che ha avuto anche l’incarico di vicesindaco e (in ordine alfabetico) Diego Aloisi, Flavia Giombetti, Fabiano Gobbi, Elena Lucaroni. Mentre per Alessandro Massi si prospetta il ruolo da presidente del Consiglio comunale. Confermate quasi in toto le anticipazioni di Cronache Maceratesi. Sclavi non ha reso le deleghe, le svelerà durante il primo consiglio comunale del 14 luglio che si terrà in piazza della Libertà.

(servizio in aggiornamento)

© RIPRODUZIONE RISERVATA