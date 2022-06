Sclavi, un ribaltone col 58,36%

«Abbiamo vinto sulla paura» (VIDEO)

Luconi: «Chiaro il messaggio della città»

BALLOTTAGGIO TOLENTINO - Il candidato del terzo polo ha vinto con 5.201 preferenze, la competitor del centrodestra Silvia Luconi si è fermata a 3.700. Da una parte la gioia per il successo: «E' evidente che c'è una voglia di rinnovamento». Dall'altra l'amarezza per la sconfitta: «I cittadini hanno scelto, ha chiesto che ci dovessimo sedere sui banchi delle minoranza». IL VIDEO

27 Giugno 2022 - Ore 02:06 - caricamento letture Le prime parole di Mauro Sclavi sindaco

di Francesca Marsili (foto di Fabio Falcioni)

«Stasera l’aria è cambiata, lo possiamo dire forte». Queste le prime parole a caldo del neo sindaco di Tolentino Mauro Sclavi. Il candidato del terzo polo, appoggiato dalle liste Tolentino Popolare, Tolentino civica e solidale e Riformisti Tolentino, ha ribaltato il risultato del primo turno e si è aggiudicato il ballottaggio con 5.201 voti ( il 12 giugno ne aveva presi 3.176), pari al 58,36%. Silvia Luconi, espressione dell’amministrazione uscente e appoggiata da FdI, Lega, Forza Italia, Udc, E’ vita Tolentino e Tolentino nel cuore, si è fermata 3.711 voti (circa 300 in meno rispetto al primo turno), pari al 41,64. La festa per Sclavi e la sua squadra è partita prima nella sede elettorale, poi si è spostata in piazza.

«E’ evidente che c’è una voglia di rinnovamento – ha aggiunto a caldo il neo sindaco – il cambiamento di cui parlavamo ha portato i frutti sulla mia persona e sulle persone con cui abbiamo creato questa squadra, che era il meglio che potevamo fare per questa città. Adesso dobbiamo dimostrarlo, dateci qualche giorno per organizzarci e vi dimostreremo che quello che dicevamo non è aria, non erano parole, ma fatti.

Dedico questa vittoria a tutte le persone che hanno voluto cambiare e hanno creduto in questo cambiamento, a partire dalla mia famiglia. Perché cambiare in una situazione come quella che abbiamo vissuto qui non era facile, c’era una sorta di intimidazione. Noi abbiamo vinto su questa paura, su questa intimidazione. Ricominciamo a parlare nelle piazze, a parlare di politica nelle piazze, perché politica significa attenzione alla polis ed è questo quello che faremo».

Evidente l’amarezza per la Luconi. «La città ha scelto. Ringraziamo anche chi non ci ha votato perché ha dato un chiarissimo messaggio, ha chiesto che ci dovessimo sedere sui banchi delle minoranza», le prime parole della candidata del centrodestra. Attorniata da tutta la sua compagine, in piazza Martiri di Montalto, si avvicina al coordinatore provinciale di Fratelli D’Italia Massimo Belvederesi per abbracciarlo e gli confida: «Io lo sapevo». Con la sua sconfitta si ferma la continuità di centrodestra a Tolentino dopo un decennio di amministrazione Pezzanesi. «Faremo un’opposizione attenta e costruttiva – ha aggiunto con il dispiacere negli occhi – in politica, ma anche nella vita, una volta si vince e una volta si perde; questa volta abbiamo perso dopo dieci anni di vittorie importanti. Questo è stata un’amministrazione che ha preso anche delle posizioni molto forti, quelle che creano all’interno di una comunità delle situazioni importi e il risultato di questo voto ne è una chiarissima esemplificazione. Sono serena – ha concluso- in questa campagna elettorale sento di aver dato tantissimo assieme alla mia squadra, ora ci dobbiamo analizzare per capire come ricostruire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA