«Sono incinta e per fare le analisi

devo andare in ospedale due volte»

MACERATA - La testimonianza di una cittadina indignata che solleva ancora una volta l'impossibilità di prenotare il prelievo telefonicamente o online

4 Agosto 2022 - Ore 10:58 - caricamento letture

«Sono incinta e non mi sembra opportuno dovermi recare all’ospedale una volta per prenotare le analisi e un’altra per eseguirle». A sollevare ancora una volta il caso dell’impossibilità di prenotare le analisi telefonicamente o online all’ospedale di Macerata è una cittadina indignata del capoluogo, futura mamma, che preferisce non rendere note le sue generalità.

«Per poter eseguire un prelievo al laboratorio d’analisi – fa sapere – è obbligatoria la prenotazione, al fine di evitare pericolosi assembramenti in questi tempi difficili, ma tale prenotazione è possibile farla esclusivamente recandosi fisicamente all’ospedale, alle casse del cup. Non è possibile prenotare la prestazione telefonicamente, in alcun modo, e non esiste nemmeno una banalissima piattaforma su cui poterlo fare. Ritengo che tale modus operandi sia assolutamente illogico, oltre a comportare inutili perdite di tempo da parte dei cittadini.

Nel mio caso specifico, dal momento che sono incinta, non penso sia opportuno dovermi recare all’ospedale una volta per prenotare la prestazione e un’altra per eseguirla, il tutto da ripetersi più volte nell’arco della gravidanza. E questo, mi spiace ripeterlo, in tempi di pandemia in cui gli assembramenti sarebbero da evitare».

La sua testimonianza si aggiunge alle segnalazioni ricevute in questi mesi da tanti utenti del servizio. Qualche mese fa aveva sottolineato il problema anche Leonardo catena, sindaco di Montecassiano.

