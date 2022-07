Lo sfogo del ristoratore Micarelli:

«Sono malato di diabete

ma è impossibile parlare col reparto»

RABBIA - Il maceratese, che ora vive e lavora a Civitanova, lamenta l'impossibilità di sentire il medico che lo segue: «A Diabetologia risponde sempre la segreteria, ma se sto male ho bisogno di sentire lo specialista per sapere cosa fare. Disservizio molto grave per chi ha una patologia come la mia»

«Impossibile parlare con il reparto di Diabetologia dell’ospedale di Macerata, c’è sempre la segreteria telefonica. Ma una persona che sta male cosa deve fare? Non posso rivolgermi al mio medico di base, serve sentire lo specialista» è lo sfogo del ristoratore maceratese Gabriele Micarelli che ha il diabete, una malattia che va seguita con massima cura ed è questo tutto ciò che chiede.

«Vivo a Civitanova, e mi capita di avere la necessità di contattare il reparto di Diabetologia. Ogni volta che chiamo però c’è una segreteria telefonica che risponde – racconta Micarelli a Cronache Maceratesi -. Oggi, visto che era l’ennesima volta che capitava, ho chiamato il centralino dell’ospedale e mi hanno risposto che avevano presente il problema e che loro non mi potevano passare il reparto. Ritengo che sia un disservizio molto grave per chi ha una patologia importante come la mia e abita a distanza. Non posso andare tutti i giorni al reparto per parlare con qualcuno. Ma se un paziente deve parlare con il reparto come fa? Impossibile parlare con il medico. Credo che questo sia un problema non solo mio ma anche di altre persone. Ho deciso di rendere pubblico questo problema perché una soluzione va trovata. Devo poter parlare con il mio medico. Se sto male come faccio? È necessario sentire lo specialista» continua Micarelli. Il ristoratore, che a Civitanova è socio dello chalet “Cazza la randa” (ex Gigetta), aggiunge che «non è possibile che non si intervenga per risolvere questo problema, che non si riesca a parlare con nessuno».

