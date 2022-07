Covid, nove morti nelle Marche:

due sono del Maceratese

I DATI della Regione: sono 2.358 i nuovi casi, quattro i ricoveri in più rispetto a ieri

22 Luglio 2022 - Ore 20:53 - caricamento letture

Sono 9 i decessi legati al covid registrati nelle Marche nell’ultima giornata, secondo i dati della Regione Marche: il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 3.985. Le vittime delle ultime 24 ore: due vivevano nel Maceratese, quattro nell’Ascolano, uno nel Fermano e uno fuori regione.

In lieve aumento i ricoveri ospedalieri: sono 206, +4 rispetto a ieri, 6 in terapia intensiva, 13 in semi intensiva, 187 in reparti non intensivi, mentre ci sono 58 persone in osservazione nei pronto soccorso.

Sono 2.358 invece i nuovi positivi giornalieri, mentre l’incidenza continua a scendere e arriva a 1.183,64 su 100mila abitanti (ieri 1.223,94 ). Sono 17.801 i nuovi positivi in una settimana. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 31.658, di cui 190 con sintomi

© RIPRODUZIONE RISERVATA