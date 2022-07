In 24 ore 34 ricoveri in più

Nel Maceratese 4 morti col Covid

IL BOLLETTINO del Servizio sanità - Sono 2.335 i nuovi casi nelle Marche. In crescita i pazienti negli ospedali, tutti in reparti non intensivi

27 Luglio 2022 - Ore 18:51 - caricamento letture

Trentaquattro ricoveri in più nelle Marche nel giro di 24 ore, tutti in reparti non intensivi. Oggi, secondo il Servizio sanità della Regione, ci sono stati 2.335 nuovi casi (su 5.982 tamponi) ieri erano stati 3.104 (su 8.660 tamponi). Ancona (659) e Macerata (479) restano le province con il maggior numero di contagi, seguite da Pesaro (436). Sono 289 le persone ricoverate, ieri erano 255. 4 sono in terapia intensiva (ieri 6), 11 in semi intensiva (idem ieri), 212 in reparti non intensivi (ieri 174), 60 persone sono nei pronto soccorso (ieri 62) e due persone sono in area post critica. Sette le persone morte (ieri erano state altrettante): una in provincia di Ancona, quattro in provincia di Macerata, una in quella di Fermo e una di fuori regione.

