Covid, pazienti in aumento negli ospedali

Maceratese secondo per numero di casi

IL BOLLETTINO del Servizio sanità - Sono 3.723 i nuovi casi, la fascia più colpita tra i 25 e i 44 anni. Quattro i morti, tutti in provincia di Ancona

19 Luglio 2022 - Ore 18:29 - caricamento letture

Sono 3.723 i nuovi contagi nelle Marche, ricoveri ancora in crescita: ieri erano stati 25 in più, oggi altri 4 i pazienti in più che si trovano nelle strutture della regione. Quattro i morti. Questo il dato fornito dal Servizio sanità della Regione. Il maggior numero di nuovi casi è stato registrato in provincia di Ancona (1.121), seguita da quella di Macerata (739) e da Pesaro e Urbino (654). La fascia d’età dove ci sono stati più contagi è quella tra 25 e 44 anni (988), seguita da quella che va da 45 a 59 anni (971). Un po’ meglio tra i bambini dove il numero più alto di casi si è registrato tra chi ha tra 6 e 10 anni (128). Nelle Marche ci sono 31.573 persone in quarantena, di cui 223 hanno sintomi. I ricoverati sono 258, di cui 7 in terapia intensiva, 13 nei reparti semi intensivi, 189 nei reparti non intensivi. Nei pronto soccorso ci sono 49 persone. I morti sono tutti della provincia di Ancona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA