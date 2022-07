«Mio figlio ha avuto un incidente,

al pronto soccorso di Civitanova

gentilezza e professionalità»

RINGRAZIAMENTI di un papà di Porto Sant'Elpidio al personale dell'ospedale

20 Luglio 2022 - Ore 09:12 - caricamento letture

«Mio figlio ha avuto un incidente e al pronto soccorso di Civitanova è stato trattato come tutti vorrebbero». A dirlo è un lettore, residente a Sant’Elpidio a mare che preferisce non rendere note le sue generalità. «Ho molto apprezzato il loro modo di lavorare – continua -. Mio figlio ha avuto un’incidente a Civitanova giovedì all’ 1.15 ed è stato portato al pronto soccorso. E’ stato trattato con professionalità e gentilezza. Lo hanno tenuto continuamente sotto osservazione anche se nn era in gravi condizioni. Non posso che ringraziare uno ad uno sia il turno di notte che quello della mattina seguente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA