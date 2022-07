«Personale infermieristico,

rinnovare tutti i contratti in scadenza»

SANITA' - I responsabili di Fp Cgil John Palmieri e Cisl Fp Macerata Paola Ticani manifestano la loro preoccupazione sullo scenario che si potrebbe verificare a partire dal primo gennaio con la nascita del nuovo assetto regionale

21 Luglio 2022 - Ore 10:30 - caricamento letture

Tornano a focalizzare l’attenzione sulla questione della dotazione del personale infermieristico i responsabili di Fp Cgil John Palmieri e Cisl Fp Macerata Paola Ticani, manifestando la loro preoccupazione sullo scenario che si potrebbe verificare a far data dal primo gennaio prossimo qualora non venissero rinnovati tutti i contratti in scadenza.

«Vero che le unità di cui si parla negli ultimi giorni sono i dipendenti a tempo determinato assunti per il potenziamento previsto dal decreto 34 e che sostanzialmente il numero del personale a tempo indeterminato resta invariato ma è altrettanto vero e necessario che fin da ora, agendo in maniera congiunta e ognuno per il proprio ruolo, ci si faccia carico di risolvere tale problematica – scrivono in una nota -. Un’azione sinergica nei confronti dell’Asur in modo da poter risolvere le tante criticità legate alla carenza di personale (carenza che non riguarda solo il personale infermieristico ma le tante figure che operano in sanità sia sanitarie che tecniche che amministrative) prima della nascita del nuovo assetto regionale che vedrà la luce il primo gennaio».

Palmieri e Ticani precisano: «Attivarsi subito sollecitando Asur Marche ad emanare una direttiva e predisporre fin da ora le proroghe di tutti i contratti in scadenza al 31 dicembre è, a nostro avviso, un atto dovuto anche per rispetto ai tanti lavoratori che hanno garantito l’assistenza nel periodo Covid vedendosi quasi sempre rinnovato il proprio incarico a ridosso della scadenza e in alcuni casi anche con numerosi cambi di sede lavorativa. Le difficoltà quotidiane e le problematiche relative all’attuale aumento dei casi covid (difficoltà amplificate perché in pieno periodo di ferie estive) sono già state rappresentate alla direzione perché trattate in Rsu e sono all’ordine del giorno dell’incontro programmato per il prossimo 2 agosto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA