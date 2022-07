Av3 a secco di ortopedici:

“no” di 3 specializzandi su 4

MACERATA - Solo uno ha accettato il contratto. Nessuno specialista era interessato. Nominata la commissione esaminatrice, guidata dal direttore della Chirurgia di Camerino Giambattista Catalini, per l'assunzione a tempo determinato di chirurghi

Il concorso era stato definito nello scorso giugno, poche settimane dopo l’Area Vasta 3 dell’Asur, a corto anche di ortopedici come di specialisti di tante altre discipline, ha chiesto all’Asur di poter avere i nominativi di quanti in graduatoria per procedere con le assunzioni degli ortopedici mancanti. Risposta desolante, nessuno specialista disponibile, in graduatoria quattro specializzandi.

Volendo procedere con l’assunzione degli specializzandi l’Asur ha chiesto loro la disponibilità all’assunzione dall’Area vasta 3 (per la verità nella determina appena pubblicata non si indica la sede di lavoro, se Macerata, Civitanova o Camerino) e tre hanno rifiutato. Ad accettare è stato un solo specializzando Massimo Berdini.

Difficile capire quali possano essere le motivazioni del no all’assunzione dei tre specializzandi, probabilmente motivi logistici derivanti dalla possibilità di poter scegliere altre sedi. Altra determina della direzione di Area Vasta 3 è quella per l’assunzione del nuovo direttore della struttura complessa di Neurologia, la scelta è caduta sullo jesino Emanuele Medici, primo classificato nella terna di idonei stilata dalla commissione esaminatrice. Infine c’è la nomina della commissione esaminatrice – il presidente è il direttore della Chirurgia di Camerino Giambattista Catalini – per l’assunzione a tempo determinato di dirigenti medici di Chirurgia.

