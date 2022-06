Antonella Nalli vice sindaca

della giunta in rosa di Lucarelli

CAMERINO - Anche Silvia Piscini, Erika Cervelli, Stefano Falcioni nella squadra scelta dal nuovo primo cittadino

24 Giugno 2022 - Ore 16:07 - caricamento letture

di Monia Orazi

Giunta in rosa per Camerino con ben tre donne su 4 assessori. Il sindaco Roberto Lucarelli ha scelto chi farà parte della nuova squadra esecutiva, confermate le indiscrezioni secondo cui i componenti sarebbero stati scelti per le loro competenze e tra le persone più votate, della lista di maggioranza Camerino insieme.

Vice sindaca sarà Antonella Nalli 51 anni, colei che ha riportato il maggior numero di preferenze, a lei il sindaco ha attribuito le deleghe cultura, servizi sociali, rapporti con le frazioni e protezione civile.

Silvia Piscini, 29 anni, sarà assessore con deleghe istruzione, turismo, sport, politiche giovanili, rapporti con la popolazione studentesca. Erika Cervelli 45 anni sarà assessore al bilancio, programmazione economica e finanziaria, tributi, ambiente, agricoltura ed attività produttive.

All’assessore Stefano Falcioni, 47 anni, sono stati riservati l’urbanistica, i lavori pubblici e le manutenzioni. Nalli e Cervelli sono state assessori anche sotto la giunta guidata da Gianluca Pasqui, di cui Lucarelli era vicesindaco.

Una squadra in gran parte collaudata da precedenti esperienze amministrative quella di Lucarelli, pronta a mettersi al lavoro per le numerose sfide che attendono i prossimi mesi l’amministrazione comunale, a partire dalla ricostruzione del centro storico, passando per il Pnrr ed i progetti di rilancio economico della città. E’ stato convocato anche il primo consiglio comunale della nuova consiliatura. Si terrà il 29 giugno alle 21.15 nella sala riunioni Contram. Cinque i punti all’ordine del giorno: l’esame delle condizioni e della convalida degli eletti, il giuramento del sindaco Roberto Lucarelli, la comunicazione dei componenti della nuova giunta comunale, l’elezione della commissione elettorale comunale e l’esame del regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del consiglio comunale.

