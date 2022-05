“Camerino Insieme”,

Lucarelli presenta la lista

ELEZIONI - La squadra dell’ex vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, 41 anni compiuti proprio oggi. «Uniti per ricostruire una comunità disgregata e divisa che deve riscoprire l’orgoglio e la determinazione di essere protagonista nella vita attiva della città e del territorio»

14 Maggio 2022

È stata presentata questa mattina la lista a sostegno del candidato sindaco Roberto Lucarelli, per le amministrative del 12 giugno. “Camerino Insieme”: è questo il nome scelto per la squadra dell’ex vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, 41 anni compiuti proprio oggi, di professione geometra.

«Per il nome della nostra lista – queste le parole di Lucarelli – abbiamo scelto due termini che sono prima di tutto due valori e che sentiamo essere più importanti e significativi: “Camerino” e “insieme”. “Camerino”, la nostra città, perché è l’obiettivo del nostro impegno, che accomuna la scelta di ciascuno di noi di mettersi a disposizione della comunità, con una visione chiara delle iniziative da intraprendere nel breve e medio termine e della città che vogliamo nel futuro. E “insieme”, perché questa sfida la possiamo vincere solo se la affrontiamo in piena sinergia e condivisione, uniti per lo stesso scopo, e soprattutto con l’obiettivo di ricostruire una comunità oggi disgregata e divisa che deve riscoprire l’orgoglio e la determinazione di essere protagonista nella vita attiva della città e del territorio. Presenteremo la lista alla cittadinanza lunedì 23 maggio alle 17.30 al ristorante DQuadro. Aspetteremo volutamente qualche giorno, perché abbiamo scelto di non distogliere l’attenzione della cittadinanza coinvolta nel ritrovato clima delle festività del nostro patrono San Venanzio e della Corsa alla spada, tanto attesa da due anni, che si concluderà con la gara di domenica prossima. Sono molto soddisfatto della squadra che mi accompagnerà in questa sfida e ringrazio tutti, sia chi si è speso in prima persona, sia chi ha lavorato nel gruppo che ha portato alla formazione di Camerino Insieme, sin da ora per aver scelto di mettersi a disposizione per questo ambizioso obiettivo: ricostruire la nostra comunità e disegnare insieme il futuro della nostra Camerino».

La lista: Erika Cervelli (44 anni, dipendente Coldiretti), Stefano Falcioni (46 anni, commercialista), Giovanni Fedeli (detto Gianni, 54 anni, avvocato), Marcello Maccari (63 anni, geologo), Chiara Marsili (44 anni, responsabile amministrativo-contabile Unione Montana di Camerino), Antonella Nalli (52 anni, libera professionista), Alessandro Paoloni (45 anni, medico chirurgo), Gianluca Pasqui (51 anni, amministratore di una società di servizi e comunicazione – vicepresidente del Consiglio regionale), Cesare Pierdominici (63 anni, notaio), Silvia Piscini (29 anni, docente e allenatrice sportiva), Alessandro Salvetti (26 anni, studente universitario) e Tiziano Siviglia (43 anni, imprenditore).

