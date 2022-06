Camerino, Lucarelli nuovo sindaco:

Sborgia battuto per soli 46 voti

ELEZIONI AMMINISTRATIVE - E' ufficiale: Camerino insieme ha raccolto 1.766 preferenze raggiungendo il 50,66%, Ripartiamo 1.720 fermandosi al 49,34%. Nel nuovo consiglio comunale otto seggi alla maggioranza, quattro alla minoranza

13 Giugno 2022 - Ore 15:58 - caricamento letture

AGGIORNAMENTO DELLE 16,58 – E’ ufficiale: Roberto Lucarelli è il nuovo sindaco di Camerino. Ha vinto sullo sfidante Sandro Sborgia per appena 46 voti. Camerino insieme ha infatti raccolto 1.766 voti, pari al 50,66%, Ripartiamo ne ha totalizzati 1.720 pari al 49,34%. Nel nuovo Consiglio comunale quindi saranno otto i seggi per la lista di Lucarelli, quattro quelli per la lista di Sborgia.

***

Aggiornamento delle 16,35 – Secondo le indiscrezioni che arrivano dai seggi, Roberto Lucarelli avrebbe vinto per circa 45 voti battendo così Sandro Sborgia.

Dopo sette sezioni scrutinate su 8 Lucarelli ha conquistato 1.469 voti pari al 50,31%, Sborgia è a quota 1.451 preferenze, pari al 49,69%

***

Aggiornamento delle 16,15 – Dopo la seconda sezione scrutinata aumenta il vantaggio di Roberto Lucarelli: 56,19% (422 voti) contro il 43.81% (329 voti) di Sandro Sborgia. Restano sei sezioni.

***

Camerino oggi sceglie il nuovo sindaco dopo il commissariamento di Sandro Sborgia ad inizio anno. Dopo la prima sezione scrutinata lo sfidante Roberto Lucarelli è in vantaggio su Sborgia con il 53,96% (211 voti) contro il 46,04% (180 voti) dell’ex primo cittadino.

(servizio in aggiornamento)

